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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

На саммите ЕС призвали активизировать работу черноморской зерновой инициативы

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Главы государств-членов Европейского союза (ЕС) на саммите в Брюсселе выразили обеспокоенность замедлением работы зерновой сделки.

"Европейский совет очень обеспокоен непрекращающимся замедлением имплементации Черноморской зерновой инициативы и призывает быстро и в полном объёме возобновить все операции", - говорится в заявлении по итогам первого дня саммита.

Лидеры стран Евросоюза вновь заявили, что, по их мнению, ответственность за создавшуюся ситуацию лежит на российской стороне.

Саммит ЕС проходит в Брюсселе 29-30 июня.

ЕС зерновая сделка
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