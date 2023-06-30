Лавров счел, что прекращение "зерновой сделки" не скажется на экспорте сельхозпродукции РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Экспорт сельскохозяйственной продукции РФ не пострадает в случае прекращения действия "зерновой сделки", считает глава МИД России Сергей Лавров.

"Я исхожу из того, что в любом случае экспорт наших удобрений и продовольствия продолжается. Наши партнеры, я уверен, не пострадают", - сказал Лавров на брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что часть черноморской инициативы, которая касается вывоза украинского зерна, приобрела коммерческий характер, в беднейшие страны вывозится "чуть больше 2,5% зерновых, в случае прекращения сделки Россия "обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет, безвозмездно".

"Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской сделки, потому что она, как я уже сказал, в части украинского зерна давно стала коммерческой", - добавил министр.

"Зерновая сделка"

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней - до 18 мая.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую инициативу продлили еще на два месяца.

25 мая МИД РФ заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.

В июне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об упорной работе над продлением "зерновой сделки". При этом он выразил беспокойство по поводу того, что в июле РФ может из нее выйти.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва думает над тем, чтобы выйти из "зерновой сделки". Путин отметил, что 40 с лишним процентов украинского зерна идет не беднейшим странам, а "во вполне благополучные страны Евросоюза - они главный получатель украинского зерна, оно подешевле - и им хорошо, и Украине за это деньги платят".