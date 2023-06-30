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Бразильские судьи поддержали отстранение Болсонару от участия в выборах на 8 лет

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Большинство судей Верховного избирательного суда Бразилии на голосовании в среду поддержали запрет на участие экс-президента страны Жаира Болсонару в каких-либо выборах в течение восьми лет, информирует бразильский медиахолдинг "Глобу".

"На голосовании в Верховном избирательном суде уже сформировалось большинство, которое высказалось за то, чтобы обвинить Болсонару в превышении властных полномочий и запретить ему принимать участие в каких-либо выборах сроком на восемь лет", - передает "Глобу".

Пока высказались пятеро судей, из них четверо поддержали инициативу временно лишить Болсонару права на участие в выборах. Ожидаются выступления еще двух судей.

В конце марта Болсонару возвратился в Бразилию после поездки в США, куда он отправился перед самым Новым годом за несколько дней до истечения его мандата на посту президента. Болсонару проиграл выборы социалисту Луису Инасиу Луле да Силве, однако сам он поражения так и не признал. 8 января его сторонники устроили в столице массовые акции протеста. Они прорвали полицейские оцепления и ворвались в здания парламента, Верховного суда и резиденцию президента.

Бразилия Жаир Болсонару
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