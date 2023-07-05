Мировые центробанки в мае продали 27 т золота
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Мировые центробанки, по предварительным данным, в мае 2023 года продали 27,4 тонны золота из золотовалютных резервов, подсчитал World Gold Council (WGC).
Для сравнения, в апреле, по уточненным данным, продажи составили 69,4 тонны.
Крупнейшим госпродавцом золота в мае была Турция (62,8 тонны), также снизили запасы Узбекистан (10,9 тонны), Казахстан (2,4 тонны) и Германия (1,8 тонны).
Закупали золото в резервы Польша (19,9 тонны), Китай (15,9 тонны), Сингапур (3,9 тонны), Россия (3,1 тонны), Ирак (2,3 тонны), Индия (1,9 тонны), Чехия (1,8 тонны) и Киргизия (1,5 тонны).