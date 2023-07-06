Пашинян заявил, что текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном еще не готов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Текст мирного соглашения между Ереваном и Баку еще не готов к подписанию, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В переговорах между главами МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне прогресс был несущественным, но все же есть определенный прогресс. В скором времени в Брюсселе намечена моя встреча с президентом Азербайджана при посредничестве главы Евросовета", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, "к сожалению, текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном еще не готов к подписанию".

"Надеюсь на предстоящей встрече привести в предметную плоскость зафиксированное в Вашингтоне все положительное. Все вопросы мы должны решить дипломатическим путем", - отметил Пашинян.

Ранее в правительстве Армении сообщали, что встреча Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля состоится 21 июля в Брюсселе.