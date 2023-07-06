Послу Финляндии в РФ заявили протест по поводу антироссийской политики Хельсинки

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря в четверг вызван в МИД России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой", - сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, политика Хельсинки, в частности, "направлена на слом формировавшихся десятилетиями российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многопланового торгово-экономического и межрегионального взаимодействия, прямых контактов между гражданами".

"Многое было высказано финскому послу", - заявила Захарова.