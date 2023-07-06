Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Послу Финляндии в РФ заявили протест по поводу антироссийской политики Хельсинки

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря в четверг вызван в МИД России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой", - сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, политика Хельсинки, в частности, "направлена на слом формировавшихся десятилетиями российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многопланового торгово-экономического и межрегионального взаимодействия, прямых контактов между гражданами".

"Многое было высказано финскому послу", - заявила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд перевел Олега Митволя из СИЗО под домашний арест

"Домодедово" рассчитывает на открытие новой ВПП в конце 2023 года

Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге

Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге

"Газпром" пригрозил Киеву разрывом любого сотрудничества за арбитражные разбирательства

"Газпром" пригрозил Киеву разрывом любого сотрудничества за арбитражные разбирательства

Уклонистам от службы в армии не разрешат сдать экзамен на водительские права

Уклонистам от службы в армии не разрешат сдать экзамен на водительские права

Имущественный ценз для квалов повысят сначала до 12 млн рублей, затем до 24 млн

Имущественный ценз для квалов повысят сначала до 12 млн рублей, затем до 24 млн

В реестр кредиторов российского "Радио Свобода" включено требование ФНС на 223,5 млн рублей

Вопрос о переводе "Вагнера" в Белоруссию еще не решен, заявил Лукашенко

Дипломаты рекомендовали россиянам не ездить в ФРГ на машинах с отечественными номерами

Дипломаты рекомендовали россиянам не ездить в ФРГ на машинах с отечественными номерами

Прогноз рынка легковых машин и LCV в РФ на 2023 год повышен с 770 тыс. до 1 млн штук

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });