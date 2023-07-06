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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Финляндия продлила ограничения на въезд для россиян

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Неделовые поездки российских граждан в Финляндию и через эту страну в остальную часть Шенгенской зоны будут по-прежнему ограничены до дальнейшего уведомления, сообщила в четверг пресс-служба финского МИД.

"Сегодня, в четверг, правительство приняло постановление по этому поводу, которое вступит в силу в следующий понедельник. Одновременно будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в будущем деловым путешественникам будет разрешено путешествовать только в Финляндию, это значит, что транзит в другие страны будет запрещен. Кроме того, деловые путешественники должны будут иметь вескую причину для личного визита в республику. Владельцы недвижимости также обязаны иметь основания для личного присутствия.

В финском МИД отметили, что российским учащимся будет разрешено участвовать только в обучении, ведущем к получению степени, или в учебе, завершенной в рамках степени (например, обучение по обмену), а не, например, в народных средних школах.

Финляндия
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