Глава Пентагона познакомил украинского коллегу с дальнейшими планами американской помощи
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Ллойд Остин в телефонной беседе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым рассказал о перспективных планах поддержки Киева "в области безопасности", сообщил Пентагон.
"Остин представил обновленную информацию о поддержке со стороны США в области безопасности", - говорится в сообщении.
Американский министр также обсудил с Резниковым "события на поле боя на Украине", стороны договорились "поддерживать тесный контакт", отметило Минобороны США.