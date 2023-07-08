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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

В Тбилиси сорвали проведение фестиваля ЛГБТ-сообщества

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Тысячи противников проведения в Тбилиси у озера Лиси фестиваля ЛГБТ-сообщества в субботу прорвали полицейский кордон и прошли к месту, где должно было состояться мероприятие.

По информации СМИ, полицейские на автобусах вывезли с территории представителей ЛГБТ-сообщества.

Ранее сообщалось, что члены сообщества в рамках недели борьбы с гомофобией провели в Тбилиси два закрытых мероприятия и намеревались в субботу завершить свою акцию фестивалем на открытом воздухе.

В результате противостояния с многочисленной толпой полицейские задержали более десяти человек.

Как заявил журналистам один из лидеров общественной организации "Грузия прежде всего" Вато Шакарашвили, население православной Грузии против пропаганды ЛГБТ-сообщества.

"К сожалению, ЛГБТ-сообщество поддерживают не только зарубежные дипломаты, но и наш президент Саломе Зурабишвили, выступившая с призывом не препятствовать проведению мероприятия. Мы выполнили свою задачу и не позволили противникам нашего народа устанавливать свои правила", - сказал он.

Тбилиси Грузия ЛГБТ
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