Мирзиеев объявил о проведении в Узбекистане досрочных выборов президента

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев Фото: Presidency of Uzbekistan / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече в понедельник с главами палат Олий Мажлиса (парламента), политических партий, органов судебной и исполнительной власти заявил, что подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства.

"Пользуясь полномочиями, предоставленными президенту страны статьей 128 обновленной конституции я подписал второй важный указ. Согласно ему, президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно", - сказал глава государства, слова которого приводит в телеграм-канале его пресс-служба.

Он пояснил, почему он считает необходимым проведение досрочных выборов, а также об отказе от оставшихся трех с половиной лет своего президентского срока.

"Почему я сам отказываюсь от оставшихся трех с половиной лет своего президентского срока? Вы сами видите: согласно нашему основному закону, во-первых, реформируются все ветви власти, между ними серьезно меняются отношения и баланс", - отметил Мирзиеев.

По его словам, обновленная Конституция "ставит перед президентом, парламентом, правительством неотложные новые политические, социальные и экономические задачи".

Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года - после смерти первого главы государства Ислама Каримова, возглавлявшего страну с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.

Как сообщалось, ранее в понедельник Мирзиеев подписал конституционный закон, позволяющий главе государства объявлять досрочные президентские выборы.