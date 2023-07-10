Более 600 фур застряли на выезде из Белоруссии в страны ЕС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Более 600 грузовиков скопилось в очередях на выезд из Белоруссии в страны Евросоюза, сообщил в понедельник Госпогранкомитет республики.

"Наибольшая очередь грузовиков фиксируется перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог). Его сотрудники возобновили оформление транспорта 9 июля в 21:00. До 10:00 сопредельная сторона пропустила на свою территорию всего 86 фур вместо 270 положенных", - говорится в сообщении.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии в очереди перед КПП Мядининкай ожидает оформления более 260 фур.

Как сообщалось, в пятницу литовские пограничники, проверяя рейсовый автобус Минск-Вильнюс, заподозрили, что один из пассажиров, гражданин Пакистана, предъявил поддельные документы. Ему был выдан отказ во въезде, однако белорусская сторона отказалась его принять. В связи с этим в субботу в 13:00 было прекращено пересечение государственной границы через КПП Мядининкай с обеих сторон. Въезд и выезд был разрешен только рейсовым автобусам с литовскими номерами и дипломатическому транспорту. В воскресенье вечером белорусские пограничники пропустили гражданина Пакистана, и в 21:00 движение в пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог) было возобновлено.