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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Замглавы Минфина США обсудил с коллегами из ЕС санкции в отношении России

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Меры по предотвращению обхода Россией санкций, введенных против нее, стали одной из тем встречи заместителя главы Минфина США Уолли Адейемо с представителями ЕС, Европейской Комиссии, а также Греции, Кипра и Мальты.

"Заместитель министра финансов США Адейемо обсудил в Брюсселе совместные усилия, направленные на снижение доходов России, сдерживание ее военно-промышленного комплекса и избежание обхода введенных в отношении России санкций", - говорится в коммюнике, опубликованном в понедельник финансовым ведомством США.

"Также он обсудил с партнерами ход работы над достижением соглашения между США и ЕС о критически важных полезных ископаемых", - отмечается в документе.

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