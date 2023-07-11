Что случилось этой ночью: вторник, 11 июля

Обещание Эрдогана ускорить рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО, убийство чиновника из администрации Краснодара, обсуждение США и ЕС санкций против России

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Эрдоган пообещал ускорить рассмотрение в парламенте заявки Швеции на вступление в НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, Швеция согласилась поддерживать Турцию на пути в ЕС, но это не связано с процедурой одобрения ее членства в НАТО.

- В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе. Дело об убийстве Станислава Ржицкого передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СК РФ.

- Замглавы Минфина США обсудил с коллегами из ЕС санкции в отношении России. Речь шла о совместных усилиях, направленных на снижение доходов РФ, сдерживание ее ВПК и избежание обхода антироссийских санкций.

- Белый дом выступил против сокращения деятельности по оповещению РФ в рамках ДСНВ. Администрация Байдена также не поддержала ряд положений оборонного бюджета на 2024 год, касающихся, например, разработки новой ядерной ракеты и ПРО.

- Законодатели США предложат поправку, запрещающую передачу кассетных боеприпасов Украине. Авторы законопроекта считают, что эти снаряды "не положат конец войне на Украине" и "характерны для самых кровопролитных и бесчеловечных войн в мире".