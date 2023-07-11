Девять нарушений западной коалицией воздушного пространства Сирии зафиксировали в ЦПВС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии зафиксировали за сутки девять нарушений воздушного пространства Сирийской Арабской Республики самолетами западной коалиции.

"В районе Эт-Танф за прошедшие сутки зафиксировано девять нарушений воздушного пространства САР двумя парами истребителей F-16, парой истребителей "Тайфун", парой истребителей "Рафаль", и одним самолетом МС-12 "коалиции", - сообщил во вторник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Гуринов.

Кроме того, по его словам, "за сутки зафиксировано девять случаев нарушения механизма деконфликтации, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой "международной антитеррористической коалиции", в том числе восемь случаев в районе, закрытом для полетов в связи с проведением на севере Сирии совместного российско-сирийского учения".

Всего за время совместного российско-сирийского учения было зафиксировано 55 недеконфликтованных полетов БПЛА возглавляемой США коалиции в закрытом районе, десять опасных сближений беспилотников с российскими самолетами, а также четыре случая воздействия их систем наведения, которые привели к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны летательных аппаратов ВКС России, отметил Гуринов.

Он добавил, что в ходе учений отработаны действия по поражению воздушных объектов, тактическому бомбометанию, постановке воздушных мишеней, условным пускам управляемых ракет класса "воздух-воздух", выполнена проверка системы группировки ПВО по отражению ударов средств воздушного нападения.