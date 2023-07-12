В Вильнюсе пройдет первое заседание совета Украина - НАТО

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Первое заседание совета Украина - НАТО соберется в Вильнюсе во второй половине дня в среду, в нем примут участие лидеры стран-членов НАТО и президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский также поучаствует в серии двусторонних встреч с лидерами стран альянса, в том числе с президентом США Джо Байденом.

Кроме того, лидеры стран НАТО планируют провести встречи с главами Швеции и Индии, а также с лидерами стран Тихоокеанского региона и Европейского союза.

11 июля в Вильнюсе начался двухдневный саммит НАТО. В ходе первого дня саммита было принято решение, что Украина получит приглашение о вступлении в НАТО, когда все страны Альянса договорятся об этом и Киев выполнит определенные условия.

Также были согласованы потолок финансирования обороны стран-членов НАТО и новые региональные оборонные планы.

Помимо этого, Турции и Швеции удалось договориться о том, что Анкара больше не будет блокировать членство Стокгольма в НАТО.