Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску переговорного процесса по Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И обсудили международные усилия по запуску переговорного процесса по Украине и подтвердили настрой на углубление внешнеполитического взаимодействия Москвы и Пекина, сообщили в МИД России.

Встреча Лаврова и Ван И состоялась в четверг в Джакарте "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН.

"Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам двусторонних контактов на высшем политическом уровне с начала этого года. Подтверждена важность поддержания кооперации в целях углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

При этом "стороны дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности мировой системы", отметили на Смоленской площади.

"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации вокруг украинского кризиса, было уделено внимание оценке усилий международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине", - сообщили в МИД РФ.

Вместе с тем, в сообщении отмечается, что "Лавров и Ван И подробно обсудили вопросы сотрудничества в рамках АСЕАН в контексте активизации деятельности отдельных стран по созданию узкоблоковых военно-политических форматов, нацеленных на подрыв асеаноцентричной системы поддержания безопасности и стабильности в АТР".

"Была подчеркнута важность укрепления внешнеполитического взаимодействия Москвы и Пекина на различных международных площадках, включая ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС, "Группу двадцати" и другие форматы. Выражен общий настрой на уплотнение координации двух стран по вопросам региональной и глобальной повестки в интересах формирования более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка", - сообщили в МИД РФ, отметив, что "беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе".