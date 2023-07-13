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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

НАТО направило в Молдавию специалистов по вопросам устойчивости

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что альянс направил в Молдавию специалистов, которые помогут повысить устойчивость страны.

"НАТО направило в Кишинев команду лучших специалистов по вопросам устойчивости, которые предоставят властям Кишинева мнения и рекомендации, чтобы иметь более целостное, более современное и более надежное видение ее устойчивости", - сказал Джоанэ румынским СМИ по итогам саммита альянса в Вильнюсе.

Он заверил, что "НАТО продолжит поддерживать Республику Молдова".

"Если вы заметили, в заключительном коммюнике из Вильнюса впервые появился важный абзац, касающийся Республики Молдова. Это меня радует, и мы продолжим поддерживать Молдову. Она была нашим партнером в течение 30 лет, она является совместным партнером НАТО и Европейского союза, - отметил Джоанэ. - НАТО уважает конституционный нейтралитет Республики Молдова, и сотрудничество будет продолжено с учетом этого".

Мирча Джоанэ НАТО Молдавия
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