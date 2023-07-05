В Кишиневе заявили о необходимости укреплять партнерство с НАТО

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу высказался за укрепление партнерства Кишинева с НАТО.

"Мы столкнулись с реальностью укрепления обороноспособности страны. Мы осознаем, что нейтральной стране необходима сильная система обороны", - заявил он на пресс-конференции после встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ в Брюсселе.

"Развивая нашу страну, мы также вносим вклад в безопасность в регионе, поэтому нам по-прежнему нужна поддержка и опыт НАТО для поддержания мира в нашей стране и укрепления нашего оборонного потенциала. Мы полны решимости укреплять это историческое партнерство с НАТО. Молдавия в эти времена нуждается в поддержке со стороны сильных друзей. Мы заверяем вас, что являемся серьезным партнером, потому что речь идет, прежде всего, о безопасности граждан нашей страны и всего континента", - сказал Гросу.

Со своей стороны, Джоанэ заявил, что "НАТО уважает нейтралитет Молдавии и готова помочь в той степени, в которой эта помощь необходима Кишиневу".

"Североатлантический альянс решительно поддерживает право республики Молдова решать свое будущее без вмешательства извне и выражает полную поддержку конституционного нейтралитета государства, - сказал он. - Союзники по НАТО поддерживают европейскую интеграцию республики Молдова, это ключ к процветающему и более стабильному будущему для молдавских граждан. Молдова может рассчитывать на поддержку НАТО".

Джоанэ также сообщил телеканалу Digi24, что на заседании глав МИД НАТО, которое состоится на следующей неделе в Вильнюсе, перед саммитом альянса, будет принята декларация по Молдавии. Он отметил, что "на предстоящем саммите в Вильнюсе НАТО не сможет гарантировать безопасность для Молдавии, но в НАТО есть безупречная, активная и комплексная поддержка Молдавии".

"Как еще сказала Майя Санду, быть нейтральной страной не значит быть слабой. Поэтому мы не можем говорить о гарантиях безопасности, но включение Молдавии в европейский путь предполагает и эволюцию отношений в сфере безопасности с ЕС, с НАТО", - заявил он.

По его словам, позиция НАТО в отношении республики также будет включена в итоговую декларацию саммита.

Джоанэ будет председательствовать на предстоящем заседании, в нем примет участие и глава МИД Молдавии Нику Попеску.