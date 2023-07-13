Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно упало на 12 тыс.

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 12 тысяч и составило 237 тысяч человек, говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 249 тысяч, а не 248 тысяч, как сообщалось прежде.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения до 250 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, также предполагал рост до 250 тысяч.