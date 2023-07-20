Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тысяч, до 228 тысяч человек с 237 тысяч неделей ранее, сообщило Министерство труда США.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличение числа заявок до 240 тысяч. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост до 242 тысяч.

Количество заявок, поданных на прошлой неделе, является минимальным за два месяца.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизился до 237,5 тысячи с 246,75 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 8 июля, увеличилось до 1,754 млн по сравнению с пересмотренными 1,721 млн неделей ранее.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сохранения показателя на уровне прошлой недели - 1,729 млн.