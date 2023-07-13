КГБ Белоруссии исключил Протасевича и Сапегу из списка лиц, причастных к терроризму

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Комитет государственной безопасности Белоруссии исключил из перечня организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, ранее помилованных президентом республики Романа Протасевича и Софию Сапегу.

Записи об их причастности к терроризму исключены из актуальной версии документа, публикуемого на официальном сайте ведомства.

О помиловании белорусским президентом Романа Протасевича было объявлено в конце мая текущего года, гражданки России Софии Сапеги - в начале июня.

Как сообщалось, после помилования Сапегу 7 июня передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко.

Ранее в посольстве РФ в Белоруссии сообщали, что Сапега согласилась на экстрадицию в Россию, после чего правоохранительные органы России и Белоруссии приступили к урегулированию формальностей.

София Сапега

Сапегу задержали 23 мая 2021 года в результате вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, на котором она возвращалась с отдыха в Греции со своим бойфрендом, оппозиционным белорусским журналистом Протасевичем. Белорусские власти под предлогом сообщения об угрозе подрыва самолета вынудили борт приземлиться в аэропорту Минска, где Сапега и Протасевич были задержаны.

В мае 2022 года Сапегу приговорили к 6 годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

В июне 2022 года Сапега подала прошение на имя президента Белоруссии о помиловании. В январе 2023 года стало известно, что власти Белоруссии в помиловании отказали. В марте ее внесли в список причастных к террористической деятельности.

В апреле стало известно, что Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Роман Протасевич

Протасевич являлся главредом признанных в Белоруссии экстремистскими интернет-ресурсов NEXTA и "Беларусь головного мозга". NEXTA также была признана террористической организацией. В 2020 году власти Белоруссии включили Протасевича и создателя NEXTA Степана Путило в список лиц, причастных к террористической деятельности.

По делу вместе с Протасевичем проходили также Путило и экс-редактор Nexta Ян Рудик, находящиеся за пределами Белоруссии. Их судили заочно и приговорили к 20 и 19 годам колонии соответственно.

Фигуранты признаны виновными в публичных призывах к захвату госвласти и совершению терактов, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других преступлениях.

3 мая 2023 года Протасевича приговорили к восьми годам колонии, однако 22 мая он сообщил журналистам, что был помилован.