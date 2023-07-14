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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

В Молдавии три министра, включая главу МВД, подали в отставку

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил об отставке трех министров своего правительства.

На брифинге в пятницу он сообщил, что министр внутренних дел Анна Ревенко, министр просвещения и инноваций Анатолий Топалэ и министр инфраструктуры Лилия Дабижа заявили о своей отставке.

Речан отметил заслуги каждого в ходе работы в правительстве, поблагодарил их за совместную работу.

"В понедельник я предложу президенту Майе Санду кандидатуры новых министров", - сказал премьер.

Анатолий Топалэ и Анна Ревенко входили в состав прежнего правительства во главе с Натальей Гаврилицей, которое было сформировано в августе 2021 года. Лилия Дабижа стала министром в феврале 2023 года, при формировании нового кабинета министров.

В последние две недели политики и эксперты требовали отставки руководства МВД и Пограничной полиции после трагического инцидента в аэропорту Кишинева, когда преступник из Таджикистана застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта.

Согласно законодательству Молдавии, по предложению премьер-министра президент подписывает указы об отставке и назначении новых членов правительства.

Молдавия
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