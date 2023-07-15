КНР и АСЕАН могут решить проблемы Южно-Китайского моря самостоятельно, заявили в Пекине

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глава китайского МИД Ван И заявил, что "экстерриториальным государствам" не следует давать рекомендации по теме построения отношений между Китаем и странами АСЕАН.

"Китаю и АСЕАН не нужны учителя. Мы полностью уверены в себе, мудры и способны работать сообща, чтобы решить проблему Южно-Китайского моря и превратить его в море мира, дружбы и сотрудничества", - заявил Ван И, который принял участие в серии встреч министров иностранных дел по восточноазиатскому сотрудничеству в Джакарте.

Он выразил надежду, что "экстерриториальные страны будут уважать усилия Китая и АСЕАН и играть активную роль в поддержании региональной стабильности, а не наоборот", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

"Не посылайте сюда так много современных кораблей и самолетов, чтобы демонстрировать свою мощь, не провоцируйте и не используйте разногласия между странами региона для достижения своих собственных геополитических интересов, не указывайте нам пальцем, не понимая реальной ситуации", - сказал китайский министр.

Он отметил, что Южно-Китайское море в настоящее время является одним из самых безопасных и свободных для судоходства морских районов в мире.

Ранее в рамках форума выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который высказался в пользу отстаивания свободы судоходства в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также призвал поддерживать стабильность в Тайваньском проливе.