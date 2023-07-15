Премьер Армении встречается с главой Евросовета

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Брюсселе в субботу проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Видео с начала встречи распространил Пашинян в своей соцсети.

В 14:00 по московскому времени в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча Пашиняна, Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян, между тем, сообщила, что до начала встречи Пашинян передал Мишелю письмо главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна, адресованное международному сообществу.

В минувшую пятницу пресс-служба Арутюняна распространила текст письма руководителям всех стран-членов Совета безопасности ООН, генеральному секретарю ООН, действующему председателю ОБСЕ, председателю Европейского Совета, генеральному секретарю Совета Европы, а также премьеру Армении, в котором "содержится требование в соответствии с принятыми международными обязательствами предпринять срочные и действенные шаги по прекращению осуществляемой Азербайджаном незаконной и тотальной блокады Арцаха".