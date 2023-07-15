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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Российские военные зафиксировали нарушения пространства Сирии истребителями западной коалиции

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии за сутки зафиксировали пять случаев нарушений воздушного пространства страны истребителями и БПЛА западной коалиции.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано пять нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей "Тайфун", парой истребителей "Рафаль" и одним БпЛА MQ-1C "коалиции". Подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы", - сказал на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

Кроме того, Гуринов сообщил, что а сутки зафиксировано 14 случаев нарушения со стороны возглавляемой США коалиции протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

США Сирия Эт-Танф
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