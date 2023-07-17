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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 июля

ЧП в районе одной из опор Крымского моста, план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщение о срабатывании системы ПВО в Белгороде

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Аксенов призвал выбирать сухопутный маршрут через новые регионы вместо Крымского моста. Ранее глава Крыма сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры. В Минтрансе не подтвердили информацию о повреждении опор. Обследование состояния моста продолжается.

- Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за один день в случае победы на выборах. По его словам, он сказал бы Зеленскому о необходимости заключить сделку, а Путину Трамп запланировал пообещать увеличение поставок оружия Киеву, если Москва откажется от соглашения.

- Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Белгороде. "Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - заявил губернатор региона.

- Самолеты возглавляемой США коалиции трижды нарушили воздушное пространство Сирии. "Подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов", - заявили российские военные.

- Белый дом сообщил, что США и Иран не обсуждают заключение новой ядерной сделки. "Мы сфокусированы на усилиях вернуть домой незаконно удерживаемых американцев. Этим мы сейчас и занимаемся", - сказал представитель администрации Байдена Джон Кирби.

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