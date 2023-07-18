США, Южная Корея и Япония обсудят запуск северокорейской ракеты

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по КНДР Сон Ким, глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси и спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон встретятся в Японии на этой неделе, чтобы обсудить последние испытания Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщает Госдеп.

"Официальные лица обсудят поддержание тесного трехстороннего сотрудничества, особенно после незаконного запуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР 12 июля, который стал 12-м запуском МБР Пхеньяном с начала 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что встреча состоится в четверг, 20 июля, в японском городе Каруидзава.

КНДР утром 12 июля запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) уточнил, что запуск был осуществлен около 10 утра (4:00 по по Москве) из района Пхеньяна.

Ракета, выпущенная под большим углом, пролетела около 1 тыс. км на высоте около 6 тыс. км.