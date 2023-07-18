В Израиле начались массовые протесты против судебной реформы

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Израиле по всей стране с утра 18 июля начались протесты против судебной реформы, СМИ сообщают о первых задержаниях.

Протестующие пытаются заблокировать крупные автомобильные дороги, в Тель-Авиве перекрыто движение на нескольких улицах. Ha'aretz сообщает, что на севере страны были задержаны два человека, Jerusalem Post пишет о пяти задержанных.

Группа демонстрантов собирается у здания Минобороны Израиля, некоторые приковывают себя к ограде.

Акции планируются также в Иерусалиме, Эйлате, Беэр-Шеве, Петах-Тикве, Ход-Хашароне, Рамат-Гане, Хадере. Как сообщает телеканал №12, на улицах усилено присутствие полиции, чтобы предотвратить столкновения противников и сторонников реформы.

Намеченная правительством реформа должна ограничить возможности Верховного суда контролировать законодательную власть и оценивать законопроекты и решения исполнительной власти. Предполагается, что правительство Израиля получит возможность контролировать ключевые назначения на должности в судебной системе страны, а Кнессет сможет простым большинством голосов отменять решения Верховного суда. Также реформа ограничит полномочия юрисконсультов при правительстве.