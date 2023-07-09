Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Около 180 тыс. человек вышли на акцию против юридической реформы в Израиле

Около 180 тыс. человек вышли на акцию против юридической реформы в Израиле
Протесты в Тель-Авиве
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Масштабная акция протеста против юридической реформы прошла в Израиле в ночь с субботы на воскресенье, в ней приняли участие около 180 тыс. человек, пишет газета Times of Israel.

Больше всего людей акция собрала в Тель-Авиве. По данным компании Crowd Solutions, там в демонстрации принимали участие около 140 тысяч человек, организаторы же говорят, что на улицы вышли до 180 тысяч. Еще несколько десятков тысяч израильтян приняли участие в демонстрациях в других частях страны.

Несколько тысяч протестующих резервистов собрались у дома министра обороны Йоава Галанта в городе Амикам на севере страны с призывом вновь высказаться против юридической реформы. Они пробыли там примерно до 3:00 утра воскресенья. В конце марта Галант стал первым чиновником из кабинета министров, кто призвал правительство приостановить реализацию реформы. Также демонстранты побывали у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

После завершения основной акции протеста в Тель-Авиве, некоторые демонстранты попытались заблокировать междугородние трассы, но полиция применила водометы и разогнала их.

Ранее на этой неделе демонстранты устроили акцию в международном аэропорту Бен-Гурион.

Протесты против реформы в начале года проходили в Израиле каждую неделю или даже чаще до тех пор, пока Нетаньяху в конце марта не пообещал провести переговоры с оппозицией, которые в итоге зашли в тупик. В конце концов правительство Израиля заявило, что намерено реализовать реформу.

Протесты в Израиле

11
Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 июля

Глава Минфина США надеется на создание канала коммуникации между Вашингтоном и Пекином

В ЦПВС заявили о новых нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

В ЦПВС заявили о новых нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

В Тбилиси сорвали проведение фестиваля ЛГБТ-сообщества

В МИД РФ сочли своевременной инициативу Вучича созвать Совбез ООН по ситуации в Косово

Йеллен заявила, что сотрудничество США и КНР способствовало бы решению глобальных проблем

Йеллен заявила, что сотрудничество США и КНР способствовало бы решению глобальных проблем

Что случилось этой ночью: суббота, 8 июля

Байден высказался против принятия Украины в НАТО до завершения украинского конфликта

ОЗХО заявила о завершении процесса уничтожения заявленных запасов химоружия в мире

ОЗХО заявила о завершении процесса уничтожения заявленных запасов химоружия в мире

Эрдоган заявил, что Путин может посетить Турцию в августе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });