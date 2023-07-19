Президенты США и Израиля обсудили Иран, РФ и ситуацию на Западном берегу Иордана

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом обсудили Иран и Россию, сообщает Белый дом.

"Они консультировались по ключевым вопросам, представляющим взаимный интерес, включая усиление координации с целью предотвращения приобретения Ираном ядерного оружия и растущее оборонное партнерство Ирана с Россией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден подтвердил свою "приверженность сохранению пути урегулирования израильско-палестинского конфликта путем переговоров на основе сосуществования двух государств", а также "обеспечению израильтянам и палестинцам равных условий свободы, процветания и безопасности".

"Президент подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер по улучшению безопасности и экономической ситуации на Западном берегу и предотвращению террористических актов", - заявили в администрации американского президента.

Лидеры также обсудили текущее сотрудничество по разработке технологических решений для преодоления общих глобальных проблем, таких как изменение климата, пандемия и отсутствие продовольственной безопасности.