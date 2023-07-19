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США приостановили финансирование Уханьского института вирусологии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена приостановила финансирование Уханьского института вирусологии после многомесячной проверки. Министерство здравоохранения и социальных служб США уведомило институт об этом 17 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на меморандум, оказавшийся в распоряжении агентства.

Это решение американская сторона приняла после того, как Уханьский институт не смог предоставить Национальным институтам здравоохранения США (NIH) запрошенные документы на фоне сообщений о проблемах безопасности в лаборатории.

"Этот шаг был предпринят из-за того, что WIV (Уханьский институт вирусологии - ИФ) не предоставил документацию по исследованиям WIV, запрошенным NIH в связи с опасениями, что WIV нарушил протоколы биобезопасности NIH", - сказал представитель Минздрава США телекомпании CNN.

Чиновник уточнил, что лаборатория Уханьского института вирусологии не получала никакого федерального финансирования от Национальных институтов здравоохранения США с июля 2020 года.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в конце ноября 2019 года в китайском Ухане, где находится институт вирусологии. В разведсообществе США расходятся во мнениях по поводу происхождения вируса COVID-19, случилось ли это в результате лабораторного инцидента или появилось естественным образом. В марте 2023 года директор ФБР Кристофер Рэй повторил версию возникновения COVID-19 в результате лабораторного инцидента в Ухани в КНР.

Пекин неоднократно призывал международное сообщество проверить работу лаборатории на военной базе США Форт-Детрик, так как объект, по предположениям Китая, может быть связан с происхождением коронавируса. Власти Китая при этом напоминают, что летом 2019 года лабораторию временно закрывали из-за нарушений техники безопасности при транспортировке опасных материалов.

Хроника 09 января 2020 года – 19 июля 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19 Джо Байден Минздрав США Ухань Китай
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