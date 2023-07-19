iPhone первого поколения продали на аукционе более чем за $190 тысяч

Генеральный директор Apple Стив Джобс с первой моделью Apple iPhone. 2007 год. Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - iPhone первого поколения в заводской упаковке был продан на аукционе за $190373, что почти в 380 раз больше цены этого смартфона на момент выпуска в 2007 году ($499).

Ушедшая с молотка модель iPhone оснащена 4 гигабайтами памяти и встречается в 20 раз реже, чем версия с 8 Гб, которая производилась в то же время, заявили в компании LCG Auctions, проводившей аукцион. Редкость лота обусловлена тем, что данная модель была снята с производства всего через два месяца после выпуска.

Это уже третий за последнее время оригинальный iPhone, реализованный на аукционе по рекордной цене. В феврале этого года модель с 8 Гб памяти была продана за $63 тыс., а другую аналогичную модель в октябре 2022 года купили за $39 тыс. Все смартфоны были запечатаны в заводскую упаковку.

Телефоны iPhone находятся в числе лидеров продаж среди электронных устройств в мире. Успех продукта помог производителю, американской Apple Inc., стать первой публичной компанией, капитализация которой превысила $3 трлн.