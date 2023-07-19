Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

iPhone первого поколения продали на аукционе более чем за $190 тысяч

iPhone первого поколения продали на аукционе более чем за $190 тысяч
Генеральный директор Apple Стив Джобс с первой моделью Apple iPhone. 2007 год.
Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - iPhone первого поколения в заводской упаковке был продан на аукционе за $190373, что почти в 380 раз больше цены этого смартфона на момент выпуска в 2007 году ($499).

Ушедшая с молотка модель iPhone оснащена 4 гигабайтами памяти и встречается в 20 раз реже, чем версия с 8 Гб, которая производилась в то же время, заявили в компании LCG Auctions, проводившей аукцион. Редкость лота обусловлена тем, что данная модель была снята с производства всего через два месяца после выпуска.

Это уже третий за последнее время оригинальный iPhone, реализованный на аукционе по рекордной цене. В феврале этого года модель с 8 Гб памяти была продана за $63 тыс., а другую аналогичную модель в октябре 2022 года купили за $39 тыс. Все смартфоны были запечатаны в заводскую упаковку.

Телефоны iPhone находятся в числе лидеров продаж среди электронных устройств в мире. Успех продукта помог производителю, американской Apple Inc., стать первой публичной компанией, капитализация которой превысила $3 трлн.

iPhone LCG Auctions
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во Франции более 740 человек получили реальные тюремные сроки за участие в беспорядках

Шеф британской разведки заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить шпионов

Шеф британской разведки заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить шпионов

США все еще не получили данных от Пхеньяна о задержанном американце

Что случилось этой ночью: среда, 19 июля

Президенты США и Израиля обсудили Иран, РФ и ситуацию на Западном берегу Иордана

Президенты США и Израиля обсудили Иран, РФ и ситуацию на Западном берегу Иордана

Два военнослужащих Сирии ранены в результате авиаударов Израиля по объектам в Дамаске

МЧС РФ направило в Турцию два самолета для тушения лесных пожаров

МЧС РФ направило в Турцию два самолета для тушения лесных пожаров

В охваченных жарой Франции и Италии побиты температурные рекорды

В охваченных жарой Франции и Италии побиты температурные рекорды

Крупнейший в мире айсберг дрейфует вдоль Антарктиды со скоростью 150 км в месяц

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует 40-градусную жару во многих частях мира

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует 40-градусную жару во многих частях мира
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });