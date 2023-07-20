Главы МИД стран ЕС обсудят Украину и обменяются мнениями с госсекретарем США

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Основным вопросом повестки заседания Совета ЕС по иностранным делам в четверг в Брюсселе будет положение дел в связи с событиями на Украине.

Как следует из материалов к предстоящему министерскому совещанию, Совет ЕС обсудит украинскую ситуацию, заслушав по видеосвязи сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Ожидается, что министр Кулеба проинформирует совет о ситуации на местах, а также о текущих потребностях и приоритетах Украины", - говорится в документе.

Последующая дискуссия на уровне глав МИД сфокусируется на трех темах: обязательствах ЕС перед Украиной в области безопасности, украинской "формуле мира" и текущих и будущих информационно-пропагандистских усилиях союза по продвижению этой инициативы; продовольственной безопасности, "в том числе последствиях решения России об истечении срока действия черноморской зерновой инициативы 17 июля".

В материалах к совещанию повторяется тезис ЕС о том, что "Европейский союз будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется".

В ходе рабочего обеда министры рассмотрят внешнеполитические аспекты экономической безопасности ЕС и отношения Евросоюза с Турцией.

Совет ЕС по иностранным делам проведет первое обсуждение совместного сообщения Европейской комиссии и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о европейской стратегии экономической безопасности, сосредоточив внимание на его внешнеполитическом измерении.

Как объясняют в совете, это совместное сообщение "направлено на минимизацию рисков, связанных с определенными экономическими потоками в условиях усиления геополитической напряженности и ускорения технологических сдвигов, при сохранении максимального уровня экономической открытости и динамизма". Предлагаемая стратегия основана на трех приоритетах: "продвижении конкурентоспособности ЕС, защите ЕС от рисков для экономической безопасности и партнерстве с максимально широким спектром".

Вопросы по Турции предполагается рассмотреть в соответствии с заключениями Европейского совета от 29-30 июня, в которых высокому представителю ЕС по иностранным делам и Еврокомиссии поручается подготовить для глав государств и правительств стран Евросоюза отчет о состоянии дел в отношениях между ЕС и Турцией.

"ЕС продолжает взаимодействовать с Турцией, опираясь на общие интересы, пытаясь преодолеть разногласия. ЕС продолжит добиваться прогресса в тех областях, где это возможно. Турция является ключевым партнером Европейского союза и страной-кандидатом. (...) Что касается ее приема в Евросоюз, то в заключениях Совета ЕС по общим вопросам от декабря 2022 года была подтверждена позиция 2018 года о том, что в нынешних обстоятельствах переговоры о вступлении Турции в союз зашли в тупик", - комментируют ситуацию в Брюсселе.

Во второй половине дня министры проведут неформальный обмен мнениями в формате видеоконференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Стороны обсудят дальнейшее укрепление внешнеполитического сотрудничества и координации между ЕС и США, "в том числе то, как вместе работать над глобальными вызовами, соответствующий подход к Китаю и отношения с новыми партнерами". Речь пойдет также о взаимодействии ЕС и США в поддержке Украины.

В рамках традиционного обзора текущих международных событий Боррель проинформирует министров о дискуссиях по Китаю, состоявшихся на Европейском совете 29-30 июня, и расскажет о своей встрече с заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на прошлой неделе в Джакарте "на полях" министерских совещаний по линии АСЕАН.

Глава европейской дипломатии также сделает сообщение об основных итогах саммита Евросоюз - Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) 17-18 июля. Планируется кратко затронуть "усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе деятельность председателя Европейского совета Шарля Мишеля".

Боррель сообщит о совместном визите глав МИД Австрии, Чехии и Словакии в Северную Македонию от его имени 13 июля. Министры обменяются мнениями о ближневосточном мирном процессе "в свете последних событий в Израиле и на оккупированной палестинской территории".

Перед началом заседания состоится неформальный завтрак министров иностранных дел стран ЕС с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, в ходе которого будет обсуждаться состояние прав человека в мире.