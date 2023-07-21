Турпоток из России на Кубу вырос в 1,5 раза

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Кубу с января по июнь 2023 года посетили 67,6 тысячи туристов из России, это на 45% больше, чем годом ранее, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные кубинского посольства в России.

"По данным советника по туризму посольства республики в России Кристины Леон Изнага, по количеству туристических прибытий в первом полугодии 2023 года Россия - четвертый по объемам въездной рынок для Кубы. Чаще россиян эту карибскую страну посещали только канадцы, кубинцы, проживающие за рубежом, и туристы из США", - говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что сравнение с 2022 годом не вполне корректно, так как российские авиакомпании приостановили рейсы на Кубу в конце февраля 2022 года и возобновили их только в октябре. В прошлом году российский турпоток на Кубу составил порядка 54 тысяч прибытий, снизившись на 70% по отношению к рекордному 2021 году, когда было зафиксировано 178 тысяч прибытий.

"По оценкам туроператоров, интерес российских туристов к кубинскому направлению высокий даже летом: улететь на Кубу в августе на 7 дней в отель 5* "все включено" можно от 200 тысяч рублей на двоих. Благодаря запуску регулярных рейсов в Варадеро туроператоры расширили ассортимент продукта по карибскому направлению: например, появились комбинированные туры Гавана + Варадеро. По прогнозам экспертов, по итогам года остров может принять не менее 100 тысяч туристов", - говорится в сообщении.

Рейсы на Кубу выполняют российские авиакомпании "Россия" и NordWind, а также венесуэльская Conviasa.

"Загрузка рейсов выше 90%. Туроператоры считают, что дальнейшему росту турпотока будет способствовать запуск использования в отелях и торговых точках на Кубе карт российской платежной системы "Мир". По их мнению, эта опция стала бы еще одним стимулом для россиян выбирать отдых именно на Кубе. Кроме того, туроператоры ждут возобновления рейсов "Аэрофлота" в Гавану", - отмечают в АТОР.