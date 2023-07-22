Лукашенко наделил Всебелорусское народное собрание правом вводить чрезвычайное и военное положение

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко наделил Всебелорусское народное собрание (ВНС) полномочиями утверждать военную доктрину, вводить чрезвычайное и военное положение в республике, направлять военнослужащих за пределы страны.

Соответствующий закон от 17 июля 2023 г N292-З опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

"Дополнить Закон (Закон Республики Беларусь от 3 ноября 1992 г N1902-XII "Об обороне" - ИФ) статьей 51 следующего содержания:

"Статья 51. Полномочия Всебелорусского народного собрания в области обороны Всебелорусское народное собрание утверждает военную доктрину, концепцию национальной безопасности.

Всебелорусское народное собрание:

вправе ввести на территории Республики Беларусь чрезвычайное или военное положение при наличии оснований, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, и в случае бездействия президента Республики Беларусь по этим вопросам;

по предложению президента Республики Беларусь принимает решение о возможности направления военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", - говорится в документе.

Ранее заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс сообщила, что Всебелорусское народное собрание пройдет в конце апреля 2024 г.

В начале февраля 2023 г президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О Всебелорусском народном собрании". Документом закрепляется правовой статус ВНС как "высшего представительного органа народовластия". Согласно закону, к делегатам ВНС отнесены: действующий глава государства; президент, прекративший исполнение своих полномочий; представители законодательной, исполнительной и судебной власти, местных советов депутатов, а также гражданского общества.

Компетенция ВНС определена в соответствии с Конституцией, в частности, ВНС может смещать с должности президента страны; избирать главу и членов ЦИК, Конституционного и Верховного судов; вводить на территории страны режим чрезвычайного или военного положения; рассматривать вопросы о направлении военнослужащих за пределы Белоруссии для участия в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности; вносить президенту предложения о проведении референдума.

Согласно документу, заседания ВНС проводятся не реже одного раза в год. Заседания президиума ВНС - не реже одного раза в шесть месяцев.