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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Суд назначил Грете Тунберг штраф за неповиновение полиции

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Шведский суд постановил, что активистка Грета Тунберг должна будет выплатить штраф за неповиновение полиции во время климатического протеста в июне, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Мои действия были оправданы", - заявила девушка, не признав свою вину.

Штраф основывается на доходах Тунберг. Она должна будет платить по небольшой сумме на протяжении 30 дней, общий размер штрафа составит 1,5 тыс. шведских крон (около 130 евро). Дополнительно она должна будет выплатить 1 тыс. крон (около 86 евро) в шведский фонд жертв преступлений.

В июне Тунберг вместе с другими протестующими перекрыла дорогу в порту города Мальме. Девушка отказалась выполнять приказ полиции и прекратить протест, а потому была задержана.

Прокурор Шарлотта Оттосен заявила, что обычно неповиновение полиции карается именно штрафом.

Тунберг - экологическая активистка. Она получила широкую известность несколько лет назад, когда, будучи подростком, проводила акции протеста, в частности у шведского парламента. Затем ее стали приглашать выступать на международные конференции, она встречалась с мировыми лидерами и активно критиковала правительства разных стран за недостаточные шаги для борьбы с изменением климата.

Грета Тунберг Швеция
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