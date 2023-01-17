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В Германии задержали протестовавшую близ угольной шахты экоактивистку Грету Тунберг

В Германии задержали протестовавшую близ угольной шахты экоактивистку Грету Тунберг
Фото: Christoph Reichwein/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Полиция Германии задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг, сообщают во вторник европейские СМИ.

20-летняя Тунберг принимала участие в акции протеста против сноса деревни Лютцерат для расширения угольной шахты.

В полиции отметили, что активистку уже второй раз задерживают на этом месте. Сейчас она находится в отделении полиции с другими участниками протестов.

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Европейские СМИ отмечают, что территория поселения Лютцерат принадлежит фирме RWE. Его готовят к сносу, чтобы расширить близлежащую шахту Гарцвайлер.

Министры и сама компания RWE настаивают, что такой шаг поможет обеспечить энергетическую безопасность Германии в кратчайшие сроки. Экологические активисты в свою очередь призывают принять срочные меры против использования ископаемого топлива и соответственно выступают против расширения угольной шахты.

Тунберг - экологическая активистка. Она получила широкую известность несколько лет назад, когда будучи подростком проводила акции протеста, в частности у шведского парламента. Затем ее стали приглашать выступать на международные конференции, она встречалась с мировыми лидерами и активно критиковала правительства разных стран за недостаточные шаги для борьбы с изменением климата.

Германия Грета Тунберг
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