Израильская оппозиция планирует оспорить принятую поправку по судебной реформе

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Лидер израильской оппозиции Яир Лапид в понедельник осудил принятие Кнессетом одной из поправок к судебной системе, и заявил о планах оспорить это решение, сообщает The Times of Israel.

"Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал правящую коалицию за злоупотребление полномочиями. (...) Лапид обещает обратиться с петицией в Верховный суд Израиля и оспорить принятие этой поправки", - информирует издание.

Израильская федерация труда (Гистадрут) также подвергла политиков критике за принятие законопроекта по судебной реформе, считая, что "все попытки договориться провалились из-за политических прихотей как его сторонников, так и его противников".

Федерация также проинформировала о намерении оспорить принятие закона в ближайшие дни.

"С этого момента любое продвижение реформы, выгодное только одной стороне, будет иметь серьезные последствия, включая возможную забастовку рабочих по всей стране", - заявил глава федерации Арнон Бар-Давид.

Ранее министр юстиции Израиля Ярив Левин с трибуны Кнессета поздравил коалицию с победой.

"Мы сделали первый шаг на пути к историческому процессу по изменению судебной системы", - заявил он.

Ранее в понедельник Кнессет проголосовал за принятие вызывающей споры поправки по судебной реформе. За принятие поправки проголосовали 64 законодателя. При этом депутаты от оппозиции в знак протеста бойкотировали финальное голосование. Принятый закон предусматривает запрет судам проверять обоснованность решений правительства и министров.

Принятая Кнессетом поправка - лишь одна из предложенных по судебной реформе. Отмечается, что в правящей коалиции выразили надежду, что оппозиция согласится начать переговоры и по другим поправкам по изменению судебной системы.

Голосование прошло после почти 30-часовых непрерывных дебатов, которые начались в воскресенье утром. В этот период сотни тысяч протестующих вышли на улицы как за, так и против прекращения судебных проверок политической власти.