Raytheon во II квартале получила выручку выше ожиданий

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американская Raytheon Technologies увеличила скорректированную прибыль и выручку во втором квартале выше прогнозов, однако снизила оценку свободного денежного потока (FCF) на весь 2023 год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне повысилась на 1,8% и достигла $1,327 млрд, или 90 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,304 млрд, или 88 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль выросла до $1,29 с $1,16 на акцию.

Выручка поднялась на 12% до $18,315 млрд против $16,314 млрд годом ранее. Органический рост составил 13%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,18 на акцию при выручке в $17,683 млрд.

Между тем FCF в минувшем квартале упал до $193 млн с $807 млн за тот же период 2022 года.

Портфель заказов компании на конец июня составлял $185 млрд, из которых $112 млрд приходилось на заказы в сфере коммерческого авиастроения и $73 млрд – на оборонные.

Выручка подразделения Collins Aerospace, поставщика решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности, во втором квартале выросла на 17% – до $5,85 млрд, производителя авиадвигателей Pratt & Whitney – на 15% до $5,701 млрд.

Доходы подразделения Raytheon Intelligence & Space повысились на 2%, составив $3,655 млрд, Raytheon Missiles & Defense – на 12% до $4 млрд.

На 2023 год Raytheon Technologies прогнозирует скорректированную прибыль в диапазоне $4,95-5,05 на акцию по сравнению с прежней оценкой в $4,9-5,05 на акцию. Ожидания для выручки улучшены до $73-74 млрд с $72-73 млрд.

При этом прогноз для FCF был понижен до $4,3 млрд с ожидавшихся ранее $4,8 млрд. Это обусловлено тем, что компании необходимо вывести из эксплуатации для проверки раньше, чем ожидалось, некоторые двигатели Pratt & Whitney, которые используются в самолетах A320neo производства Airbus, сообщается в отчетности.

Котировки акций Raytheon снижаются на 3,2% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании сократилась на 3,9% (до $141 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 18,6%.

Raytheon была образована в результате слияния United Technologies Corp. и Raytheon Co. в апреле 2020 года. Компания является поставщиком решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности, выпускает авиадвигатели Pratt & Whitney. С 27 июля компания сменит название на RTX Corp.