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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

РФ готова развивать авиасообщение с Африкой при гарантии, что самолеты не будут задерживать

РФ готова развивать авиасообщение с Африкой при гарантии, что самолеты не будут задерживать
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия готова развивать авиасообщение со странами Африки, если те гарантируют, что самолеты российских авиакомпаний не будут задержаны, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

"В эксплуатации (в РФ - ИФ) находятся 733 самолета иностранного производства, среди которых Boeing и Airbus, а также 160 самолетов отечественного производства Superjet 100. Указанного количества воздушных судов достаточно не только для обслуживания текущих сетей, но и для развития международного авиасообщения, в том числе с государствами, расположенными в Африке. Вместе с тем нашим перевозчикам нужны гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государств континента, а также получат необходимое наземное обслуживание и заправку авиатопливом", - сказал Нерадько на пресс-конференции в ходе форума "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

"Мы просили бы это сделать исходя еще из того, что самолет российской авиакомпании "Волга-Днепр", самый большой грузовой самолет в мире Ан-124, который привез в Канаду гуманитарные грузы по просьбе правительства Канады, был задержан в аэропорту Торонто и до сих пор, уже больше года, находится под арестом в аэропорту Канады. Это беспрецедентный случай в истории мировой гражданской авиации", - добавил он.

По словам Нерадько, на сегодня 186 из 658 самолетов иностранного производства освобождены от двойной регистрации, что позволяет им безопасно выполнять рейсы за рубеж.

Росавиация Африка
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