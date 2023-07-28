ЕС ввел санкции против пяти организаций и семи физлиц из РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Власти ЕС в пятницу включили в санкционные списки по России еще семь физических лиц и пять организаций, в том числе информационное агентство "Инфорос" и АНО "Диалог", сообщается в Официальном журнале ЕС.

В частности, санкции ввели против руководителей этих компаний. Под ограничительные меры также попали двое сотрудников ГРУ.

В Официальном журнале ЕС отмечается, что, по мнению Брюсселя, попавшие под санкции люди и организации "несут ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".