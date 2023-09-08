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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Совет ЕС добавил в санкционный список шестерых россиян

Совет ЕС добавил в санкционный список шестерых россиян
Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В "Официальном журнале" Евросоюза опубликовано принятое в пятницу постановление Совета ЕС, включающее в список "глобального режима санкций ЕС в области прав человека" шесть физических лиц из РФ, которых в Брюсселе считают виновными в злоупотреблениях в Крыму.

В приложении к юридическому акту перечисляются сотрудники ФСБ, работники прокуратуры и судьи, занимавшиеся, в частности, расследованиями и судебными процессами по делам украинского журналиста Владислава Есипенко и ряда представителей крымскотатарского сообщества.

"Настоящее решение вступает в силу со дня его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - сообщается в документе.

ЕС Крым ФСБ
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