Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Атомная подлодка ВМС США со 154 крылатыми ракетами прибыла в Италию

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американская атомная подводная лодка USS Florida зашла в итальянский порт Неаполь, следует из данных 6-го оперативного флота США.

Подлодка, которая несет 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, зашла в Неаполь накануне. В Неаполе находится штаб-квартира 6-го оперативного флота США.

ВМС США располагают четырьмя такими подводным ракетоносцами. В июле она заходила на базу Суда-бей на греческом острове Крит.

В настоящее время в Средиземном море вблизи Греции на патрулировании также находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford.

Италия Неаполь США USS Florida
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Нью-Йорке задержали блогера, чья акция спровоцировала беспорядки в парке Юнион-сквер

В Нью-Йорке задержали блогера, чья акция спровоцировала беспорядки в парке Юнион-сквер

Что случилось этой ночью: суббота, 5 августа

США частично приостановили помощь Нигеру

США частично приостановили помощь Нигеру

Специалисты NASA восстановили связь с межпланетным зондом Voyager-2

Специалисты NASA восстановили связь с межпланетным зондом Voyager-2

Туроператор "Колибри" объяснил выселение детей из отеля в Турции овербукингом

В Грузии число погибших из-за оползня увеличилось до 11

В Грузии число погибших из-за оползня увеличилось до 11
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что потери ВСУ за июнь-июль превысили 43 тыс. военных

Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию в августе

Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию в августе

Число погибших в результате схода оползня в Грузии увеличилось до семи

Песков заявил, что внерегиональные силы не изменят ситуацию в Нигере к лучшему

Песков заявил, что внерегиональные силы не изменят ситуацию в Нигере к лучшему
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });