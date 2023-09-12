Авианосец ВМС США Gerald Ford начал патрулирование в Адриатике

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford, зашедшая в середине июня в Средиземноморье море, проводит патрулирование в районе Адриатики, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

В состав авианосной ударной группы входят ракетный крейсер USS Normandy и эсминцы USS Ramage, USS McFaul и USS Thomas Hudner. Кроме того, в нее также входит ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

В конце августа американский авианосец выполнял задачи в восточной части Средиземного моря. Он также заходил с визитом в турецкий порт Анталья.

Новейший американский авианосец USS Gerald Ford пришел в Средиземноморье на смену авианосцу USS Harry Truman, который вместе с кораблями боевого охранения находился в регионе с начала августа прошлого года до середины апреля на фоне ситуации вокруг Украины.

В конце мая авианосец USS Gerald Ford заходил в Северное море, посетил с визитом столицу Норвегии, а затем в начале июня принял участие в натовских учениях Arctic Challenge 2023 в Норвежском море.