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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Четыре человека пострадали при взрыве в порту неподалеку от Стамбула

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере четыре человека получили ранения при взрыве в турецком порту Дериндже, который расположен неподалеку от Стамбула, сообщают ближневосточные СМИ.

По данным газеты Daily Sabah, взрыв произошел в районе складских помещений, где хранится зерно в порту.

На место происшествия прибыли бригады пожарных и врачей скорой помощи. Следователи приступили к расследованию.

Пользователи соцсетей публикуют видеокадры, на которых видны густые облака дыма, поднимающиеся в районе взрыва.

Стамбул Турция
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