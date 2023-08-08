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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Два человека стали жертвами сильных штормов на Восточном побережье США

Два человека стали жертвами сильных штормов на Восточном побережье США
Фото: Celal Gunes/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли, сотни тысяч остаются без электричества в нескольких штатах из-за обрушившихся на Восточное побережье США штормов.

Как пишут СМИ, жертвами стихийного бедствия стали 28-летний мужчина в штате Алабама и 15-летний подросток в Южной Каролине.

Нарушено электроснабжение более 900 тыс. домов и предприятий на большей части юга и востоке страны.

По данным мониторингового сайта poweroutage, наиболее пострадавшими районами стали Северная Каролина, где без электричества остались почти 225 тыс., Пенсильвания - более 142 тыс. и Джорджия - почти 100 тыс.

СМИ сообщают также, что отменены более тысячи авиарейсов в Нью-Йорке, округе Колумбия и Джорджии.

Федеральное управление гражданской авиации заявило, что грозы могут затронуть аэропорты Мемфиса, Далласа, Денвера, Орландо, Тампы, Форт-Лодердейла и Майами.

Накануне в Вашингтоне (округ Колумбия) федеральных служащих, в том числе в Белом доме и Пентагоне, из-за непогоды отпустили с работы днем.

Национальная метеорологическая служба США предупреждала, что в понедельник большей части востока и юга страны угрожают проливные дожди, разрушительные ветры, крупный град, в некоторых местах также высока вероятность торнадо.

США
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