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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

На востоке США 1,1 млн домов остались без света из-за шторма, тысячи авиарейсов отменены

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Свыше 1,1 млн жилых домов и предприятий остались без электричества после мощного шторма, обрушившегося на восток США, сообщают американские СМИ.

В миреДва человека стали жертвами сильных штормов на Восточном побережье СШАДва человека стали жертвами сильных штормов на Восточном побережье СШАЧитать подробнее

Сильные порывы ветра, град, а местами - торнадо, затронули некоторые восточные районы страны в ночь на вторник. На улицах повалены деревья и повреждены линии электропередачи, дома.

Согласно порталу FlightAware, из-за бури в США отменено более 2,6 тыс. авиарейсов, еще почти 8 тыс. задержано. Больше всего отмен зафиксировано в Международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке и Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана.

Повышенный уровень угрозы из-за непогоды объявлен во вторник в Неваде, Канзасе, Миссисипи, Алабаме и Джорджии.

Ранее сообщалось, что как минимум два человека стали жертвами шторма на Восточном побережье США.

США
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