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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Иностранцам с востребованными специальностями упростят въезд в Казахстан

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил МИД и Минтруда обеспечить упрощенный въезд иностранным гражданам, специальность которых востребована в стране. Он сообщил об этом на заседании правительства.

"Министерству труда совместно министерством иностранных дел надо обеспечить упрощенный въезд в страну иностранным гражданам, имеющим востребованные в стране специальности или успешные бизнес-проекты за рубежом, для дальнейшей реализации их потенциала в Казахстане", - сказал он.

Смаилов акже поручил обеспечить эффективную реализацию проектов, направленных на привлечение в страну перспективных иностранных бизнесменов. По его словам, в Казахстан нужно привлекать зарубежных высококвалифицированных специалистов туда, где не хватает таких профессионалов, чтобы в последующем они могли обучить местных сотрудников.

"Министерству цифрового развития необходимо расширить работу по привлечению лучших IT-специалистов в страну", - добавил премьер-министр.

Алихан Смаилов Казахстан МИД Минтруда
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