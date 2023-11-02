Число желающих выйти из казахстанского гражданства за 4 года сократилось в 15 раз

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане за четыре года в 15 раз сократилось число желающих отказаться от гражданства страны, сообщает сайт президента страны.

"Так, если в 2019 году таких лиц было 1,7 тысячи, в 2020 году - 0,9 тысячи, то в 2021 году - 123, в 2022 году - 114 человек", - говорится в сообщении.

Ситуация обсуждалась на заседании Комиссии по вопросам гражданства при президенте, госсоветник Ерлан Карин назвал это положительной тенденцией.