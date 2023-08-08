В Нигере ожидаются переговоры военных с представителями ЭКОВАС, ООН и Африканского союза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза, как ожидается, прибудут в столицу Нигера, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По их данным, делегации во вторник примут участие в переговорах в Ниамее с совершившими госпереворот военными. Подобные встречи, как предполагается, могут продлиться несколько дней.

Ранее ЭКОВАС объявило, что проведет саммит лидеров стран сообщества в четверг в Абудже в соседней Нигерии, чтобы обсудить ситуацию в Нигере.

6 августа истек срок ультиматума ЭКОВАС с требование возвратить власть в Нигере свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

Ранее стало известно, что военные в Нигере ввели дополнительные меры безопасности на ключевых объектах инфраструктуры. В столичном аэропорту военные в воскресенье усилили режим безопасности и попросили гражданский персонал не выходить на работу. Система освещения взлетно-посадочных полос отключена.

В ночь на понедельник военное руководство Нигера сообщило, что закрывает воздушное пространство в связи с возможной интервенцией некоторых соседних стран.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Однако Мали и Буркина-Фасо, членство которых в ЭКОВАС ранее приостановили из-за военных переворотов в этих странах, поддержали путчистов. Более того, их власти предупредили, что воспримут как объявление им войны любую иностранную военную интервенцию в Нигере. В понедельник совместная делегация официальных лиц из Мали и Буркина-Фасо отправились в Нигер, чтобы выразить поддержку захватившим власть военным.

СМИ поясняют, что залежи нефти и урана в Нигере, а также его значительная роль в борьбе с экстремистами в регионе Сахель делает эту страну стратегически важной для США, Европы, России и Китая.